هيام عزت تشيد بتكريم رسامات كاريكاتير مصر والعالم العربي

قالت رسامة الكاريكاتير الفنانة هيام عزت إنه شىء مشرف أن يحدث هذا التكريم لفنانات مصريات وعربيات في ذلك التوقيت والمرتبط بشكل رئيسى بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة.أضافت خلال فعاليات ختام الملتقى العربي الرابع لفناني الكاريكاتير الذي يتم فيه تكريم عدد من الفنانات المصريات والعرب: "شاركت في الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير بلوحة رشيدة وبكار يرتدون كمامات وهذه إشارة إلى جائحة كورونا، وقدمت لوحة أخرى حول المصريين والجائحة، ولا مبالاتهم بها وجاءت اللوحة لرجل مصري يشرب عصير برتقال وإلى جواره الجائحة ترسل إشارات استغراب.ولفتت عزت إلى أن المعرض قدم 150 لوحة عن الجائحة من مختلف فناني العالم العربي وبالضرورة كان هذا مفيدًا للفنانين المصريين للاستفادة ومعرفة خطوط فناني العالم الغربي للكاريكاتير.