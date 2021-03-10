الكرملين: تنفيذ اتفاق مينسك سيمهد الطريق لاجتماع بوتين وزيلينسكي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن أفضل طريقة لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي هي أن تنفذ كييف الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن دونباس.جاءت تصريحات بيسكوف تعقيبا على بيان زيلينسكي الذي أشار فيه إلى أن الاستعدادات جارية لعقد قمة نورماندي الرباعية (التي تضم أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا)، وأنه مستعد أيضا لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاث الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.وأشار بيسكوف إلى أن "أي اجتماع بالإضافة إلى القمة يحتاج إلى التحضير بشكل صحيح، وفي هذه الحالة فإن أفضل طريقة للتحضير للاجتماع الثنائي ستكون تنفيذ الاتفاقات السابقة"، مضيفًا أنه أشار إلى حزمة تدابير مينسك والاتفاقات التي تم التوصل إليها في باريس في عام 2019.وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن الرئيس الروسي لا يرفض أبدا دعوات الاجتماع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات التي يمكن أن تسفر عن نتائج وتفيد الجميع.وقال بيسكوف أيضا إن بوتين مؤيد بشدة للحوار، وأنه فعل الكثير لإيجاد طريقة لحل الوضع في جنوب شرق أوكرانيا.وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو في وقت سابق اليوم إنه لم يتم إجراء أي استعدادات لعقد قمة نورماندي الرباعية لأنه لم يتم تهيئة الظروف لها بعد، مشيرا إلى أن مستشاري زعماء الدول الأربع يواصلون اتصالات العمل.