رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: تنفيذ اتفاق مينسك سيمهد الطريق لاجتماع بوتين وزيلينسكي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 04:29 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
طباعة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن أفضل طريقة لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي هي أن تنفذ كييف الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن دونباس.

جاءت تصريحات بيسكوف تعقيبا على بيان زيلينسكي الذي أشار فيه إلى أن الاستعدادات جارية لعقد قمة نورماندي الرباعية (التي تضم أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا)، وأنه مستعد أيضا لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاث الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن "أي اجتماع بالإضافة إلى القمة يحتاج إلى التحضير بشكل صحيح، وفي هذه الحالة فإن أفضل طريقة للتحضير للاجتماع الثنائي ستكون تنفيذ الاتفاقات السابقة"، مضيفًا أنه أشار إلى حزمة تدابير مينسك والاتفاقات التي تم التوصل إليها في باريس في عام 2019.

وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن الرئيس الروسي لا يرفض أبدا دعوات الاجتماع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات التي يمكن أن تسفر عن نتائج وتفيد الجميع.

وقال بيسكوف أيضا إن بوتين مؤيد بشدة للحوار، وأنه فعل الكثير لإيجاد طريقة لحل الوضع في جنوب شرق أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو في وقت سابق اليوم إنه لم يتم إجراء أي استعدادات لعقد قمة نورماندي الرباعية لأنه لم يتم تهيئة الظروف لها بعد، مشيرا إلى أن مستشاري زعماء الدول الأربع يواصلون اتصالات العمل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس المخابرات الفرنسي التعاون الأمني والعسكري

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المؤتمر السنوي للصيادلة وتشيد بجهودهم بمواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

بعد حجز طائرة لـ كارتيرون.. كواليس تجهيز الزمالك حفل وداع «باتشيكو»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

السبت.. مشوار رجاء حسين فى صالون مديحة حمدى الثقافى

«الوقوف على قدم واحدة» جديد مونيكا عزيز عن دار الثقافة

«حكايات من الأرشيف».. معارك الصحفيين ومواقف المفكرين في كتاب جديد

في كتاب جديد.. عادل كريمي يتقصى تجربة عبدالوهاب البياتي