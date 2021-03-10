انتهاء تصوير «ملوك الجدعنة» خلال 5 أسابيع

يكثف طاقم عمل مسلسل "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، تصوير مشاهده على مدار الشهرين الماضيين.وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائي والرسمي للمسلسل تصدره كلا من النجم عمرو سعد ومصطفى شعبان، بالتزامن مع تكثيف التصوير، ويتبقى 5 أسابيع فقط وينتهي الطاقم من التصوير فى الأسبوع الأول من الشهر الكريم.كانت الشركة المنتجة لـ "ملوك الجدعنة" تعاقدت مع بهاء سلطان وأحمد سعد لغناء تتري البداية والنهاية، وسيتم التسجيل خلال أيام.يقدم مصطفى شعبان شخصية "سفينة"، ويقدم عمرو سعد شخصية "سارية"؛ وينتمي المسلسل لنوعية الدراما الشعبية وتدور أحداثها داخل الحارة، من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح وأنور الصباح، وبطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز وغيرهم.