حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 10 مارس 2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:31 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:
مهنيا: شعور بالقلق والتمرد على أحوالك، عليك بالهدوء وتحمل الضغوط لأنك تواجه متاعب وتشعر بعدم الرغبة في التعاون مع من حولك تحلى بالصبر.
عاطفيا: تعلم من دروس الماضي وركز في اختياراتك، فترة جيدة في الارتباط وتطوير علاقتك للأفضل.
صحيا: ترابطك الأسري هو سر سعادتك وتحسن نفسيتك، شخص مريض من أسرتك يتحسن وتطمئن عليه الفترة المقبلة.
مهنيا: شعور بالقلق والتمرد على أحوالك، عليك بالهدوء وتحمل الضغوط لأنك تواجه متاعب وتشعر بعدم الرغبة في التعاون مع من حولك تحلى بالصبر.
عاطفيا: تعلم من دروس الماضي وركز في اختياراتك، فترة جيدة في الارتباط وتطوير علاقتك للأفضل.
صحيا: ترابطك الأسري هو سر سعادتك وتحسن نفسيتك، شخص مريض من أسرتك يتحسن وتطمئن عليه الفترة المقبلة.