حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 10 مارس 2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:32 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الدلو على النحو التالي:
مهنيا:عليك التحرك نحو أهدافك هناك سبل وطرق جديدة تفتح لك وتسهل حصولك على مطالبك، خيارات كثيرة تتاح أمامك وهناك فرصة لتعديل مكانك الوظيفي.
عاطفيا: وازن بين قلبك وعقلك في التعامل مع شريكك ولا تكن حادا في طباعك وحل مشاكلك معه بهدوء.
صحيا: استقرار في صحتك هذه الفترة، ولكن لا تتأخر في مراجعة الطبيب إذا شعرت بأي ألم متكرر.
مهنيا:عليك التحرك نحو أهدافك هناك سبل وطرق جديدة تفتح لك وتسهل حصولك على مطالبك، خيارات كثيرة تتاح أمامك وهناك فرصة لتعديل مكانك الوظيفي.
عاطفيا: وازن بين قلبك وعقلك في التعامل مع شريكك ولا تكن حادا في طباعك وحل مشاكلك معه بهدوء.
صحيا: استقرار في صحتك هذه الفترة، ولكن لا تتأخر في مراجعة الطبيب إذا شعرت بأي ألم متكرر.