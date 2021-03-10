حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 10 مارس 2021
الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:31 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج العقرب على النحو التالي:
مهنيا: عندك تغيرات إيجابية لصالحك في العمل والظروف المحيطة هستساعدك.
عاطفيا: حاول إعادة الثقة بينك وبين شريكك العاطفي واهتم بمطالبه وامنحه الفرصة للتقرب منك أكثر هذه الفترة.
صحيا: إياك والاستسلام لوجعك أو تعبك تحسن نفسيتك له تأثير كبير في تحسن صحتك.
مهنيا: عندك تغيرات إيجابية لصالحك في العمل والظروف المحيطة هستساعدك.
عاطفيا: حاول إعادة الثقة بينك وبين شريكك العاطفي واهتم بمطالبه وامنحه الفرصة للتقرب منك أكثر هذه الفترة.
صحيا: إياك والاستسلام لوجعك أو تعبك تحسن نفسيتك له تأثير كبير في تحسن صحتك.