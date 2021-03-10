حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 10 مارس 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لبرج الأسد على النحو التالي:مهنيا: من الأفضل أن ترتب أفكارك وتتحرك وفق خطة منظمة وتبتعد عن العشوائية في أسلوبك وقراراتك لأن عملك يحتاج إلى الدقة هذه الفترة.عاطفيا: التشويش يحيط بك مشاورات مع أشخاص لإصلاح علاقتك مع شريكك، لا تركز فقط مع سلبياته وتظل تفكر في الماضي.صحيا: تعاني من الصراع النفسي والنوم المتقطع مما يسبب لك الإعياء ونوبات من الصداع الشديد.