حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 10 مارس 2021

، عليك بالهدوء وتحمل الضغوط لأنك تواجه متاعب وتشعر بعدم الرغبة في التعاون مع من حولك تحلى بالصبر.

عاطفيا: تعلم من دروس الماضي وركز في اختيارات، فترة جيدة في الارتباط وتطوير علاقتك للأفضل.

صحيا: ترابطك الأسري هو سر سعادتك وتحسن نفسيتك شخص مريض من أسرتك يتحسن وتطمئن عليه الفترة المقبلة.

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيا: تخلص من كسلك وارجع لنشاطك لأنه سر تفوقك في حياتك العملية والقادم أفضل لك.عاطفيا: تحرر وتخلص من تعلقك بعلاقات تستنزف طاقتك، لديك بدايات، لا تتهور في قراراتك.صحيا: جسدك بحاجة إلى الراحة، لبدنك عليك حق، لا تهدر صحتك وطاقتك على من حولك وتهمل نفسك.برج الثورمهنيا: تشغلك أمورك المادية انتبه لميزانيتك واجعل إنفاقك وفق خطة، واستثمر أموالك في مشروع يعود عليك بالنفع.عاطفيا: تحسن في علاقتك مع شريكك ولكن تجنب العصبية وانتبه جيدا لكي لا تجرح مشاعره بتصرفاتك المتهورة.صحيا: تعاني من آلام في معدتك لا تهمل زيارة الطبيب وخذ العلاج المناسب وتناول الوجبات الصحية.برج الجوزاءمهنيا: لا تضغط على نفسك كثيرا لتحقيق الاستقرار المادي، تبذل مجهودا كبيرا في العمل وتحظى باحترام الجميع وتفكر في البداية بشىء جديد.عاطفيا: شريكك يتفهم تصرفاتك معه، ويعرف أنك رد فعل لما يقوم به ولكن لا تفرط في قسوتك حتى لا تفتعل المشاكل بينك وبينه.صحيا: قلل من شرب المنبهات فهي تسبب لك الأرق وتؤثر على مواعيد نومك وتفقدك تركيزك أثناء النهار.برج السرطانمهنيا: تحلى بالهدوء والصبر والمرونة في التعامل مع الآخرين، واحذر هناك من يتعامل بمكر وخداع ليفسد فرحتك بنجاحك.عاطفيا: لا تسئ الظن بشريكك، أحيانا يكون مجبرا في قسوته معك لكنه في النهاية يحبك ولا يجذبه غيرك.صحيا: وجع في ظهرك ورقبتك بسبب جلوسك بشكل غير صحيح، لا تكثر من التفكير والمجهود العقلي الذي يستنزف طاقتك.برج الأسدمهنيا: من الأفضل أن ترتب أفكارك وتتحرك وفق خطة منظمة وتبتعد عن العشوائية في أسلوبك وقراراتك لأن عملك يحتاج إلى الدقة هذه الفترة.عاطفيا: التشويش يحيط بك مشاورات مع أشخاص لإصلاح علاقتك مع شريكك، لا تركز فقط مع سلبياته وتظل تفكر في الماضي.صحيا: تعاني من الصراع النفسي والنوم المتقطع مما يسبب لك الإعياء ونوبات من الصداع الشديد.برج العذراءمهنيا: خطوة إيجابية غير متوقعة تساعدك في الوصول لهدفك، ولكن احذر الاندفاع والتسرع في قراراتك.عاطفيا: لا تدع ضغوطات الحياه تؤثر على علاقتك العاطفية مع شريكك، أنت شخص كتوم وتتحمل أعباء كثيرة هذه الفترة.صحيا: تجنب الغضب والعصبية المفرطة، لأنها تؤثر على صحتك بالسلب، اجذب الطاقة الإيجابية لحياتك.برج الميزانمهنيا: أخطاء مهنية ماضية تحاول أن تتخلص منها وتتعلم شيئا أفضل، حاول أن تستغل الفرص والعروض التي تقدم لك، حالتك المادية في تحسن هذه الفترة.عاطفيا: أنت جذاب جدا هذه الفترة والتخاطر الروحي بينك وبين الحبيب قوي جدا، لكنك قررت التوازن والتعامل بالمثل معه.صحيا: تشاف وتحسن في صحتك هذه الفترة وتشعر أنك أفضل بالفعل هذه الأيام.برج العقربمهنيا: عندك تغيرات إيجابية لصالحك في العمل والظروف المحيطة ستساعدك.عاطفيا: حاول إعادة الثقة بينك وبين شريكك العاطفي واهتم بمطالبة وامنحه الفرصة للتقرب منك أكثر هذه الفترة.صحيا: إياك والاستسلام لوجعك أو تعبك تحسن نفسيتك له تأثير كبير في تحسن صحتك.برج القوسمهنيا: رغم صعوبة الأوضاع نوعا ما، لكن تحلي بالصبر فى التعامل وحافظ على هدوئك في العمل للوصول لرغباتك وأهدافك.عاطفيا: ارتباطك النفسي بشريكك العاطفي يدعمكما معنويا، لكن احذر التعلق به لدرجة أن تجعله محور حياتك.صحيا: حافظ على صحتك حتى لا يتدهور وضعك وإذا كنت تعاني من نوبات الصداع المستمر اهتم بمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.برج الجديمهنيا: محتاج أن تبتعد عن الروتين فى عملك والدخول فى اجواء جديدة وتقبل نقد الآخرين لك لأنها دافعك للنجاح في الاختبارات والاختيارات التالية لك.عاطفيا: الأجواء مناسبة؛ وخطوة جيدة لرجوع علاقتك مع الشريك أفضل مما كانت فهو يفكر دائما كيف يسعدك.صحيا: التفكير والقلق السبب في تعبك تحتاج لعلاج أفضل وقلل من التكنولوجيا واحتك بالطبيعة أكثر.برج الدلومهنيا:عليك التحرك نحو أهدافك، هناك سبل وطرق جديدة تفتح لك وتسهل حصولك على مطالبك، خيارات كثيرة تتاح أمامك وهناك فرصة لتعديل مكانك الوظيفي.عاطفيا: وازن بين قلبك وعقلك في التعامل مع شريكك ولا تكن حادا في طباعك وحل مشاكلك معه بهدوء.صحيا: استقرار في صحتك هذه الفترة ولكن لا تتأخر في مراجعة الطبيب إذا شعرت بأي ألم متكرر.برج الحوتمهنيا: شعور بالقلق والتمرد على أحوالك