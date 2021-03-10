رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 10 مارس 2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:37 ص
الأبراج
الأبراج
سلمى بدر
طباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت "مروة نصر" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيا: تخلص من كسلك وارجع لنشاطك لأنه سر تفوقك في حياتك العملية والقادم أفضل لك.
عاطفيا: تحرر وتخلص من تعلقك بعلاقات تستنزف طاقتك، لديك بدايات، لا تتهور في قراراتك.
صحيا: جسدك بحاجة إلى الراحة، لبدنك عليك حق، لا تهدر صحتك وطاقتك على من حولك وتهمل نفسك.

برج الثور
مهنيا: تشغلك أمورك المادية انتبه لميزانيتك واجعل إنفاقك وفق خطة، واستثمر أموالك في مشروع يعود عليك بالنفع.
عاطفيا: تحسن في علاقتك مع شريكك ولكن تجنب العصبية وانتبه جيدا لكي لا تجرح مشاعره بتصرفاتك المتهورة.
صحيا: تعاني من آلام في معدتك لا تهمل زيارة الطبيب وخذ العلاج المناسب وتناول الوجبات الصحية.

برج الجوزاء
مهنيا: لا تضغط على نفسك كثيرا لتحقيق الاستقرار المادي، تبذل مجهودا كبيرا في العمل وتحظى باحترام الجميع وتفكر في البداية بشىء جديد.
عاطفيا: شريكك يتفهم تصرفاتك معه، ويعرف أنك رد فعل لما يقوم به ولكن لا تفرط في قسوتك حتى لا تفتعل المشاكل بينك وبينه.
صحيا: قلل من شرب المنبهات فهي تسبب لك الأرق وتؤثر على مواعيد نومك وتفقدك تركيزك أثناء النهار.

برج السرطان
مهنيا: تحلى بالهدوء والصبر والمرونة في التعامل مع الآخرين، واحذر هناك من يتعامل بمكر وخداع ليفسد فرحتك بنجاحك.
عاطفيا: لا تسئ الظن بشريكك، أحيانا يكون مجبرا في قسوته معك لكنه في النهاية يحبك ولا يجذبه غيرك.
صحيا: وجع في ظهرك ورقبتك بسبب جلوسك بشكل غير صحيح، لا تكثر من التفكير والمجهود العقلي الذي يستنزف طاقتك.

برج الأسد
مهنيا: من الأفضل أن ترتب أفكارك وتتحرك وفق خطة منظمة وتبتعد عن العشوائية في أسلوبك وقراراتك لأن عملك يحتاج إلى الدقة هذه الفترة.
عاطفيا: التشويش يحيط بك مشاورات مع أشخاص لإصلاح علاقتك مع شريكك، لا تركز فقط مع سلبياته وتظل تفكر في الماضي.
صحيا: تعاني من الصراع النفسي والنوم المتقطع مما يسبب لك الإعياء ونوبات من الصداع الشديد.

برج العذراء
مهنيا: خطوة إيجابية غير متوقعة تساعدك في الوصول لهدفك، ولكن احذر الاندفاع والتسرع في قراراتك.
عاطفيا: لا تدع ضغوطات الحياه تؤثر على علاقتك العاطفية مع شريكك، أنت شخص كتوم وتتحمل أعباء كثيرة هذه الفترة.
صحيا: تجنب الغضب والعصبية المفرطة، لأنها تؤثر على صحتك بالسلب، اجذب الطاقة الإيجابية لحياتك.

برج الميزان
مهنيا: أخطاء مهنية ماضية تحاول أن تتخلص منها وتتعلم شيئا أفضل، حاول أن تستغل الفرص والعروض التي تقدم لك، حالتك المادية في تحسن هذه الفترة.
عاطفيا: أنت جذاب جدا هذه الفترة والتخاطر الروحي بينك وبين الحبيب قوي جدا، لكنك قررت التوازن والتعامل بالمثل معه.
صحيا: تشاف وتحسن في صحتك هذه الفترة وتشعر أنك أفضل بالفعل هذه الأيام.

برج العقرب
مهنيا: عندك تغيرات إيجابية لصالحك في العمل والظروف المحيطة ستساعدك.
عاطفيا: حاول إعادة الثقة بينك وبين شريكك العاطفي واهتم بمطالبة وامنحه الفرصة للتقرب منك أكثر هذه الفترة.
صحيا: إياك والاستسلام لوجعك أو تعبك تحسن نفسيتك له تأثير كبير في تحسن صحتك.

برج القوس
مهنيا: رغم صعوبة الأوضاع نوعا ما، لكن تحلي بالصبر فى التعامل وحافظ على هدوئك في العمل للوصول لرغباتك وأهدافك.
عاطفيا: ارتباطك النفسي بشريكك العاطفي يدعمكما معنويا، لكن احذر التعلق به لدرجة أن تجعله محور حياتك.
صحيا: حافظ على صحتك حتى لا يتدهور وضعك وإذا كنت تعاني من نوبات الصداع المستمر اهتم بمعرفة السبب وأخذ العلاج المناسب.

برج الجدي
مهنيا: محتاج أن تبتعد عن الروتين فى عملك والدخول فى اجواء جديدة وتقبل نقد الآخرين لك لأنها دافعك للنجاح في الاختبارات والاختيارات التالية لك.
عاطفيا: الأجواء مناسبة؛ وخطوة جيدة لرجوع علاقتك مع الشريك أفضل مما كانت فهو يفكر دائما كيف يسعدك.
صحيا: التفكير والقلق السبب في تعبك تحتاج لعلاج أفضل وقلل من التكنولوجيا واحتك بالطبيعة أكثر.

برج الدلو
مهنيا:عليك التحرك نحو أهدافك، هناك سبل وطرق جديدة تفتح لك وتسهل حصولك على مطالبك، خيارات كثيرة تتاح أمامك وهناك فرصة لتعديل مكانك الوظيفي.
عاطفيا: وازن بين قلبك وعقلك في التعامل مع شريكك ولا تكن حادا في طباعك وحل مشاكلك معه بهدوء.
صحيا: استقرار في صحتك هذه الفترة ولكن لا تتأخر في مراجعة الطبيب إذا شعرت بأي ألم متكرر.

برج الحوت
مهنيا: شعور بالقلق والتمرد على أحوالك، عليك بالهدوء وتحمل الضغوط لأنك تواجه متاعب وتشعر بعدم الرغبة في التعاون مع من حولك تحلى بالصبر.
عاطفيا: تعلم من دروس الماضي وركز في اختيارات، فترة جيدة في الارتباط وتطوير علاقتك للأفضل.
صحيا: ترابطك الأسري هو سر سعادتك وتحسن نفسيتك شخص مريض من أسرتك يتحسن وتطمئن عليه الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة باتشيكو

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لتطوير منطقة الامتداد العمراني

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

استطلاع: البريطانيون يطالبون بتجريد الأمير هاري وميجان من ألقابهما

منظمات إغاثية تحذر من نقص التطعيم ضد كورونا في الدول الفقيرة

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

مخاطر كون المرء مؤهلا لوظيفة بدرجة أكبر من اللازم

أيام زمان

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

«بنى مدينة رمسيس بفضلها».. حكاية يوسف وهبي وإحدى معجباته

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

عبد المنعم رياض رمز لبطولات الشعب المصري بثقافة الغربية

ضمن عدد من الأنشطة.. «ثقافة الأقصر» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

فرق الفنون الشعبية تواجه الأفكار الظلامية في ثقافة المنيا

عرض فيلم «مايكل كلايتون» بقصر السينما.. الليلة