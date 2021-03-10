كيف يعرف أصحاب القطط أن حيوانهم الأليف مصابا بالسمنة

تشير الأبحاث إلى أن هناك الكثير من أصحاب القطط الذين لا يلاحظون إصابة حيوانهم الأليف بالسمنة المفرطة، بينما يصاب آخرون بحالة من الإنكار.وقد أشارت الأبحاث في العديد من الدول الغربية إلى أن حوالي نصف أعداد القطط تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، كما أن أصحاب القطط يكون لديهم انطباع غير واقعي بشأن الحالة الجسدية لحيوانهم الأليف، وهو ما يؤدي إلى عدم ملاحظة الكثير منهم أن حيوانهم المحبب يعاني من زيادة الوزن.وفي ألمانيا، يرى 74% من أصحاب القطط أن وزن قطتهم طبيعي، بينما يقول 17% إن قطتهم تعاني من زيادة الوزن، بحسب بحث أجراه معهد "فورسا" للأبحاث لشركة "أولزينر" للتأمين.إلا أن بريتا دوبينيكر، أخصائية تغذية الحيوانات التي تعمل في جامعة لودفيج ماكسيميليان بميونخ، تقول إن تلك الانطباعات تتعارض مع الأبحاث والأدلة الأخرى الناتجة عن ممارسات بيطرية، مضيفة أن ذلك يشير إلى أن 65% من القطط في ألمانيا تعاني من زيادة الوزن.