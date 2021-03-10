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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:40 ص
متحف النوبة
متحف النوبة
أسوان_إسراء توفيق
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يستعرض متحف النوبة القطعة الأثرية المعروفة باسم تمثال ''الملكة شناكدخيت والأمير بمملكة مرو''، والتي تم اختيارها لتكون قطعة شهر مارس، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأه.

وقال الدكتور راجح زاهر، مدير عام متحف النوبة، إنه مع  ظهور الملكة الأم "شناكدخيت" في بداية القرن الثانى قبل الميلاد بدأ نظام سيطرة الأم أو الأم القائدة للأسرة، حيث لعبت الملكة الأم دورًا هامًا أثناء شعائر الاختيار للملك الحاكم وما تبعة من مراسم التتويج وكان لها نفوذ حاسم ومنزلة مميزة. 

ولفت إلى أن كانت الملكة الأم تمارس نفوذها من خلال نظام معقد للتبنى، وجرت العادة أن تتبنى الملكة الأم زوجة إبنها وكانت تلقب بسيدة '' كوش''، وكان للملكة الأم سلطات سياسية كملكات حاكمات ولها ألقاب ملكية.

بينما أوضحت ثناء موسى، وكيل متحف النوبة للشئون الأثرية، أن حكم  مملكة مرو مجموعة من الكنداكات أي الملكات المحاكمات، ويأتى لقب كنداكة من كلمة مروية هى "Ktke" أو "كدكة" وتعني الملكة الأم، وأن جلست الملكة شناكدخيت على عرش مملكة مرو فى بداية القرن الثانى قبل الميلاد ما بين 170 – 160  قبل الميلاد تقريبًا.

وتابعت، أنه تم دفنها بعد وفاتها فى المقبرة الشمالية بالبجراوية، وتم العثور على أقدم كتابة مروية في النقعة فى بناء فخم باسم الملكة.

الجدير بالذكر أنه بناءًا على تعليمات من إيمان زيدان، مساعد وزير الآثار لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف والمشرف على صندوق إنقاذ آثار النوبة، يختار متحف النوبة عرض قطعة الشهر، حيث يتم اختيار قطعة أثرية مميزه لعرضها أمام الجمهور لمدة شهر.
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)
في يوم المرأة.. «الملكة الأم والأمير» قطعة الشهر في متحف النوبة (صور)

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