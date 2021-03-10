بسبب كورونا.. سفارة كوريا الجنوبية في فرنسا تُعلق خدمات التأشيرة

أكدت سفارة كوريا الجنوبية في فرنسا، تعليق خدمات التأشيرة بما فيها تأشيرة الطلاب والتأشيرة قصيرة الأجل باستثناء المهام الدبلوماسية.ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية عن السفارة اليوم الأربعاء، أنها قرر تعليق إصدار تأشيرة الطلاب بشكل مؤقت، تماشيًا مع تشديد الحكومة لإجراءات الحجر الصحي ضد فيروس كورونا المستجد، غير أن التأشيرات الصادرة سابقا لا تزال سارية.وحددت الحكومة الكورية الجنوبية 5 دول كدولة مستهدفة لتعزيز إجراءات الحجر الصحي، وهي الفلبين ونيبال وبريطانيا وجنوب أفريقيا وفرنسا حاليًا.