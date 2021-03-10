تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-3-2021 في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا وبارد ليلا على معظم أنحاء الجمهورية، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3: 4) درجة مئوية.حالة البحار وحركة الأمواجوبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية:شمالية غربية.أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية.حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 33 15الإسكندرية 30 17وادى النطرون 32 16طنطا 32 15شبين الكوم 33 15دمنهور 32 15بلطيم 32 16مطروح 27 16السلوم 25 15سيوة 33 14بورسعيد 31 14دمياط 31 14الزقازيق 33 15المنصورة 32 15الإسماعيلية 34 15السويس 32 14العريش 32 14رفح 31 14رأس سدر 30 16نخل 34 13نويبع 32 20طابا 31 16كاترين 25 11الطور 31 16شرم الشيخ 33 17الغردقة 33 17مرسى علم 29 16الفيوم 34 14بنى سويف 34 14المنيا 34 14أسيوط 34 15سوهاج 34 15قنا 35 15الأقصر 35 15أسوان 35 16ادفو 35 16أبوسمبل 34 16الوادى الجديد 33 15شلاتين 30 18أبو رماد 29 16حلايب 27 18رأس حدربة 28 17