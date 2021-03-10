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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:01 ص
الطقس
الطقس
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-3-2021 في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا وبارد ليلا على معظم أنحاء الجمهورية، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3: 4) درجة مئوية.

حالة البحار وحركة الأمواج

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية:شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية: جنوبية غربية.

حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 15
الإسكندرية 30 17
وادى النطرون 32 16
طنطا 32 15
شبين الكوم 33 15
دمنهور 32 15
بلطيم 32 16
مطروح 27 16
السلوم 25 15
سيوة 33 14
بورسعيد 31 14
دمياط 31 14
الزقازيق 33 15
المنصورة 32 15
الإسماعيلية 34 15
السويس 32 14
العريش 32 14
رفح 31 14
رأس سدر 30 16
نخل 34 13
نويبع 32 20
طابا 31 16
كاترين 25 11
الطور 31 16
شرم الشيخ 33 17
الغردقة 33 17
مرسى علم 29 16
الفيوم 34 14
بنى سويف 34 14
المنيا 34 14
أسيوط 34 15
سوهاج 34 15
قنا 35 15
الأقصر 35 15
أسوان 35 16
ادفو 35 16
أبوسمبل 34 16
الوادى الجديد 33 15
شلاتين 30 18
أبو رماد 29 16
حلايب 27 18
رأس حدربة 28 17

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