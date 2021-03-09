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عالم

الرئيس اليمني: شعبنا لن يقبل التجربة الإيرانية وأدواتها

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 10:31 م
عبدربه منصور
عبدربه منصور
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أكد الرئيس اليمني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبدربه منصور هادي، أن الشعب اليمني لن يقبل التجربة الإيرانية وأدواتها، وأن اليمن لن يعود لعصور الإمامة مطلقا، وأن النصر حليف القوى الجمهورية مهما كانت التضحيات.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه هادي الثلاثاء، بوزير الدفاع اليمني الفريق ركن محمد المقدشي، للإطلاع على سير العمليات العسكرية الجارية في مختلف الجبهات.

وأشاد الرئيس هادي بالانتصارات التي تحققت والبطولات التي يسطرها قوات الجيش والمقاومة بهدف استكمال التحرير وطرد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وشدد الرئيس اليمني على ضرورة الالتزام بالخطط العسكرية في مسارح العمليات وتحديثها وفق للمستجدات وبما يمكن من هزيمة مشروع ميليشيا الحوثي، مثمنا الدعم الأخوي للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما يقدمونه من مساندة في شتى المجالات.

واستعرض وزير الدفاع اليمني مستجدات الأوضاع في الجبهات والبطولات التي تسطرها قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدا أن قوات الجيش على أتم الاستعداد لتنفيذ الأوامر العملياتية بما يؤدي إلى الانتصار على الميليشيات واستعادة الدولة ومؤسساتها الشرعية.

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