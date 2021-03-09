أسقف أسيوط يترأس صلوات التسبحة بكاتدرائية الملاك ميخائيل

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم صلوات تسبحة نصف الليل، وذلك بكاتدرائية الملاك ميخائيل أسيوط.وتعد صلوات التسبحة اليوم هي الاولى خلال فترة الصوم الكبير، وذلك بحضور كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.