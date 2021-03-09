رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أولياء أمور يشيدون بقرار تدريس الفرنسية في المدارس الحكومية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 08:35 م
المدارس
المدارس
نورهان عبدالرحمن
طباعة
ثمّن عدد كبير من أولياء الأمور موافقة لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب على تدريس اللغة الفرنسية (كلغة أجنبية) في المدارس الحكومية.

وقالت فاطمة فتحي ولية أمر، إنه لا شك أننا في عصر يحتاج سوق العمل إلى الكثير من إجادة اللغات الأجنبية، خاصة أننا بلد سياحي بالدرجة الأولى وأن شمال أفريقيا كانت تتحدث الفرنسية بطلاقة.

أضافت فاطمة:"جميعنا يعلم أن الوزارة تسعى لإدخال الكثير من العلوم لمنظومة الصفوف الأولى، حيث تواكب رؤية مصر 2030 في التعليم:"المنظومة تضم فروع عدة، لكن ربما أثرت الجائحة عليها وعجز المدرسين جعل الكثير من الكتب لم يلمسه قلم ولم يُدرّس في المدارس":"ربما أن عصر اللغات أصبح لا بدّ منه، لكن وجب قبل البدء الاستعداد قبل التطبيق".

أكدت غادة النوبي، ولية أمر، أن تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية خطوة جيدة، لكنها ترى ضرورة عدم فرضها على الطالب وأن تكون اختيارية مع اللغات الأخرى كالألمانية والإسبانية والإيطالية، لأنها لغات حية لا تقل أهمية عن الفرنسية وذلك حسب ميوله وأهوائه".

كانت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عقدت اجتماعًا اليوم لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 الخاص بالموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية حيث وافقت اللجنة على اتفاقية الشراكة، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021

حقيقة تداول فيديو لسقوط طلاب من الدور الرابع فى جامعة المنصورة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

الأكثر قراءة

اعترافات المتحرش بطفلة المعادي: «سارة عرفاني وكنت بهزر معاها»

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021 بالتفصيل

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

للمراحل التعليمية.. مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 بالتفصيل

«نيويورك تايمز»: وفاة نورتون جستر مؤلف كتب الأطفال عن 91 عاما

بيع نعل لرئيس وزراء بريطانيا السابق تشرشل في المزاد بـ44 ألف دولار

الهند تعتزم فرض رسوم استيراد على المعدات والخلايا الشمسية من أبريل 2022

أيام زمان

أزمة مشهد إرضاعها لطفلها.. حكايات من دفتر برلنتي عبد الحميد

«هؤلاء علموني».. حكايات القانوني الشهير مع عمالقة الفن المصري

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تدرج أسماء شهداء الأطقم الطبية بمشروع «عاش هنا»

الجمعة.. مناقشة 3 روايات بمكتبة إضاءات بمدينة 6 أكتوبر

صدور الطبعة الثانية من «قارئة القطار» لـ إبراهيم فرغلي

المكتبة المتنقلة تواصل نشاطها الثقافي والفني بالجيزة