أولياء أمور يشيدون بقرار تدريس الفرنسية في المدارس الحكومية

ثمّن عدد كبير من أولياء الأمور موافقة لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب على تدريس اللغة الفرنسية (كلغة أجنبية) في المدارس الحكومية.وقالت فاطمة فتحي ولية أمر، إنه لا شك أننا في عصر يحتاج سوق العمل إلى الكثير من إجادة اللغات الأجنبية، خاصة أننا بلد سياحي بالدرجة الأولى وأن شمال أفريقيا كانت تتحدث الفرنسية بطلاقة.أضافت فاطمة:"جميعنا يعلم أن الوزارة تسعى لإدخال الكثير من العلوم لمنظومة الصفوف الأولى، حيث تواكب رؤية مصر 2030 في التعليم:"المنظومة تضم فروع عدة، لكن ربما أثرت الجائحة عليها وعجز المدرسين جعل الكثير من الكتب لم يلمسه قلم ولم يُدرّس في المدارس":"ربما أن عصر اللغات أصبح لا بدّ منه، لكن وجب قبل البدء الاستعداد قبل التطبيق".أكدت غادة النوبي، ولية أمر، أن تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية خطوة جيدة، لكنها ترى ضرورة عدم فرضها على الطالب وأن تكون اختيارية مع اللغات الأخرى كالألمانية والإسبانية والإيطالية، لأنها لغات حية لا تقل أهمية عن الفرنسية وذلك حسب ميوله وأهوائه".كانت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عقدت اجتماعًا اليوم لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 الخاص بالموافقة على اتفاق الشراكة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية حيث وافقت اللجنة على اتفاقية الشراكة، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.