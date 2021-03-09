دورة تدريبة للعاملين بالشركات حول تنظيم البرامج السياحية

أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، فتح باب الاشتراك للعاملين بشركات السياحة في الدورة التدريبية التى ستقام عبر برنامج Meeting Zoom حول دور "منظم برامج سياحية Operator Tour" والاشتراطات التى يجب أن تتوافر بالقائم على هذه المهمة والعناصر الأساسية لنجاح البرنامج السياحي، وستعقد الدورة يومي 17- 18 مارس 2021.يشار إلى أن الغرفة استغلت تفشي فيروس كورونا وتداعياته السلبية على القطاع السياحي وقامت بتكثيف الدورات التدريبية «أونلاين» للعاملين بالشركات، كما استهدفت بعض الدورات أصحاب الشركات أنفسهم، لتطوير خبراتهم وإثقالها بالدورات الحديثة لمواكبة التطور بصناعة السياحة وما يدور بالسياحة العالمية وإدارة الشركات السياحية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.