المرصد السوري: انفجار سيارة ملغمة بحاجز تابع لميليشيات أردوغان

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، انفجار سيارة ملغمة بحاجز "مبروكة" التابع لميليشيا الجيش الوطني الموالية لتركيا في ريف مدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مايعرف بـ"منطقة نبع السلام" شمال غرب الحسكة.وحسب مصادر المرصد السوري، أسفر الانفجار عن سقوط ما لا يقل عن 8 جرحى من الميليشيات الإرهابية، وبعض المدنيين أثناء تواجدهم على الحاجز.وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى مقتل عنصرين وإصابة 3 آخرين بعضهم بحالة خطيرة من فصيل ملك شاه، بانفجار دراجة نارية ملغمة، كانت محملة سيارة للفصائل الموالية لتركيا، في قرية الصالحية قرب العالية جنوب غرب مدينة رأس العين ضمن مناطق "نبع السلام" بريف الحسكة.