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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المرصد السوري: 6750 مرتزقًا سوريًا موالين لتركيا لا يزالون في ليبيا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 04:42 م
ليبيا
ليبيا
أحمد عاشور
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هناك أكثر من 6000 مرتزق سوري موالين لتركيا لا يزالون في ليبيا، وذلك في ظل المباحثات الليبية – الليبية المستمرة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وقال المرصد يبقى الحدث الأبرز الذي يعوق استقرار ليبيا هو تواجد المرتزقة ضمن أراضيها، في ظل تغييب ملفهم من قبل وسائل الإعلام، حيث لايزال هناك حوالي 6750 مرتزقًا من الفصائل السورية الموالية لحكومة أردوغان متواجدين على الأراضي الليبية ولم يعد أي منهم إلى سوريا، وكل ما جرى من منتصف شهر نوفمبر الماضي من العام 2020 حتى اللحظة، هو عمليات تبديل للمرتزقة حيث تعود دفعة إلى سوريا.

وتقوم الحكومة التركية بإرسال دفعة أخرى مقابلها، يأتي ذلك على الرغم من جميع المطالب الدولية بخروج المرتزقة من ليبيا وعلى الرغم من انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأجنبية “المرتزقة” من ليبيا، والتي انبثقت عن توافق ليبي- ليبي جرى التوقيع عليه في 23 أكتوبر 2020 ومدته 3 أشهر، إذ انتهت المهلة المدة يوم السبت 23 يناير 2021.

وتشهد ليبيا تواجد نحو 2000 مرتزقة من حملة الجنسية السورية، ممن جندتهم شركة فاغنر الروسية وأرسلتهم لخدمة المصالح الروسية على الأراضي اللليبية مقابل مبالغ مادية، حيث تلعب روسيا على وتر الأوضاع المعيشية الكارثية في سورية، مستغلة حاجة الشبان والرجال للعمل وتأمين مستلزمات الحياة اليومية.

والجدير ذكره أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، وفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ نحو 18 ألف "مرتزق" سوري من الذين جندتهم المخابرات التركية، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، "10000" بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

كما يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا بلغ 496 قتيلًا.

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