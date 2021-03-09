أسقف الإسكندرية للأرمن: يوم القيامة سيُطلب منا ميزانية أعمالنا على الأرض

قال المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك: "يوم القيامة سيُطلب منا ميزانية أعمالنا على الأرض وكيفية تصرفنا بوكالتنا على الوزنات والمواهب التي منحنا إياها، ونتيجة تلك الميزانية سنكافأ أو سنعاقب.وأضاف في تصريحات له: "بإستطاعة المؤمن جعل المال إمّا صنمًا مستعبدًا، وإمّا أداة لتمجيده تعالى ليوفّر للإنسانية جمعاء حياة لائقة بأبناء الله، مكللة بالسعادة الأبدية، فالمال ضروري ومفيد إذا أُستعِمل لتأمين لقمة العيش للمعوز، والعلم للأُمي والعمل للمهجّر والدواء للمريض والإبتسامة للبائس والحزين والمتعب".واختتم:"والإنسان يجد نفسه أمام اختيار حر، الرب أو المال، خصمان متصارعان، لا مجال لمصالحتهما: الله وسعادتي وسعادة الإنسانية جمعاء، وإمّا المال والأنانية وتعاستي وتعاسة الناس".تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الـ15 من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.