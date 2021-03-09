نقيب المحامين يترأس رابع جلسات حلف اليمين القانونية لشهر مارس

عقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لشهر مارس الجاري، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وحضور الأمين العام للنقابة الأستاذ حسين الجمال.وعقدت الجلسة لنقابات: «المنوفية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، طنطا، كفر الشيخ، بورسعيد»، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، وتعقد الجلستين المتبقيتين يومي 13 و15 مارس الجاري.وقال نقيب المحامين، إن المحامي يحلق خارج السرب ويجب أن يكون معتدًا بنفسه، كما أن المحاماة علم بالقانون، وخلق، وعلم بالمعارف في شتى بحورها، ومن يقرأ كتابي رسالة المحاماة سيجد أنني متشبع بهذا كله وراغب في نقله للأجيال.وأكد أن هذا الحديث ليس انحيازًا لأنفسنا وإنما هو واقع وحقيقة، مضيفًا: «كما يجب نتوافق أن المحامي الذي نقصده، والمحامية التي نقصدها بهذا الوصف هم من يرتفعون إلى مقام وجلال المحاماة، أما إن بقي ساكنًا لا يحركه الشوق إلى المعرفة وزيادة في محصولها فسوف يبقى بعيدًا في الواقع عن المحاماة ولا يملك منها إلا الاسم فقط، وشتان بين أن تكون حامل اسم وبين أن تكون حامل قدرة».