رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين يترأس رابع جلسات حلف اليمين القانونية لشهر مارس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:01 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
طباعة
عقدت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، رابع جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد لشهر مارس الجاري، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وحضور الأمين العام للنقابة الأستاذ حسين الجمال.

وعقدت الجلسة لنقابات: «المنوفية، شمال الدقهلية، جنوب الدقهلية، طنطا، كفر الشيخ، بورسعيد»، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر، وتعقد الجلستين المتبقيتين يومي 13 و15 مارس الجاري.

وقال نقيب المحامين، إن المحامي يحلق خارج السرب ويجب أن يكون معتدًا بنفسه، كما أن المحاماة علم بالقانون، وخلق، وعلم بالمعارف في شتى بحورها، ومن يقرأ كتابي رسالة المحاماة سيجد أنني متشبع بهذا كله وراغب في نقله للأجيال.

وأكد أن هذا الحديث ليس انحيازًا لأنفسنا وإنما هو واقع وحقيقة، مضيفًا: «كما يجب نتوافق أن المحامي الذي نقصده، والمحامية التي نقصدها بهذا الوصف هم من يرتفعون إلى مقام وجلال المحاماة، أما إن بقي ساكنًا لا يحركه الشوق إلى المعرفة وزيادة في محصولها فسوف يبقى بعيدًا في الواقع عن المحاماة ولا يملك منها إلا الاسم فقط، وشتان بين أن تكون حامل اسم وبين أن تكون حامل قدرة».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

تخصيص وحدة سكنية لطبيب فقد بصره أثناء علاجه مصابى كورونا

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

القبض على متحرش المعادي عقب هروبه في إحدى الشقق محاولاً التخفي

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا