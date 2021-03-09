الذهب يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات وعيار 21 يسجل 754 جنيها

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بارتفاعها بالأسواق العالمية تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع الدولار.وأوضح هاني جيد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 8 جنيهات مقارنة بتعاملات الأمس ليسجل عيار 21 -الأكثر مبيعا- نحو 754 جنيها للجرام، كما سجل عيار 18 نحو 647 جنيها، فيما بلغ عيار 24 نحو 862 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب 6042 جنيها.وأضاف أن السوق المحلي يشهد حاليا انتعاشا في المبيعات بالتزامن مع أعياد الأم، مشيرا إلى قيام العديد من المحال بطرح سبائك بأوزان متعددة الأحجام لتلائم مختلف شرائح المجتمع، لافتا إلى أن الفترة الحالية هي فرصة مناسبة للمستثمرين لشراء المعدن الأصفر بعد انخفاضه خلال الفترة الماضية ووصوله إلى مستويات مغرية.