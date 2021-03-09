مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض عند 1،466.52 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1،466.52 نقطة، بانخفاض قدره 10.30 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 635.30 نقطة، بانخفاض قدره 5.49 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و943 ألفًا و590 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 638 ألفًا و39 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 82 صفقة.