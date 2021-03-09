العراق: ضربة جوية تدمر موقعًا يضم 10 إرهابيين في نينوى

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن تدمير موقعا يضم 10 إرهابيين في نينوى شمال البلاد.وأعلنت السلطات العراقية، أمس الإثنين، اعتقال 8 عناصر من تنظيم "داعش" في عمليات متفرقة في محافظتي الأنبار ونينوى غرب وشمال البلاد.وقال قائد عمليات الأنبار ناصر الغنام في تدوينة على "تويتر": "قيادة العمليات بالمحافظة أدت واجبًا أمنيًا بالتنسيق مع وحدة مكافحة الإرهاب" ونفذت عمليات ضد "داعش".وأضاف الغنام أن "العمليات أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من تنظيم "داعش" اشتركوا في عمليات إرهابية ضد المواطنين الأبرياء".وتابع: "ستبقى الأنبار آمنة بجهود رجالها الأبطال من الجيش والقوات الأمنية".