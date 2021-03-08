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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما هو حكم من أكل ناسيا فى صيام التطوع

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:31 م
صيام
صيام
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الأحكام الشرعية حول المعاملات والعبادات، حيث تشهد هذه الأيام المباركة شهر رجب الكريم، حيث يكثر به صيام التطوع، فهناك أفراد تصوم الشهر كاملا،  ويصوم البعض الاثنين والخميس، والبعض الأخر يصوم الأيام القمرية، لذا تردد سؤال حكم من أكل ناسيا فى صيام التطوع، عبر محركات البحث الشهيرة، منذ بداية الشهر الكريم.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة الحكم الشرعي لمن أكل أو شرب ناسيا خلال صيام التطوع.

ما هو حكم من أكل ناسيا فى صيام التطوع

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي حول من أكل ناسيا في صيام التطوع، حيث قالت: "إن من أكل أو شرب ناسيًا فى نهار رمضان أو فى صيام التطوع لا يفسد صومه وله أن يتم الصوم ولا حرج عليه".
 
واستشهدت الدار بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَن أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَن نَسِى وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» رواه الجماعة.

الإقتاء: لا كفارة على من أفطر ناسيا في صيام التطوع

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في ردها على سؤال  ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول: حكم من أكل ناسيا في صيام التطوع؟ حيث أوضحت أن المفتى به أن من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صيام التطوع لا يبطل صومه، ولا يجب عليه القضاء ولا الكفارة.

واستدلت بحديث، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أيضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» أخرجه الدارقطني في سننه.

وأكدت أن هذه الأحاديث الشريفة أدلة كافية على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا فعليه أن يتمَّ صومه، ولا قضاء عليه، ويومه الذي أتم صيامه صحيح ويجزئه، ولا فرق في ذلك بين صيام النفل والفريضة، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء و الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

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