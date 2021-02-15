ما هو فضل شهر رجب وحكم الصيام فيه؟.. المفتي يجيب



وأشار إلى أنه يجوز للإنسان أن يصوم في شهر رجب ما شاء الله له أن يصوم، قائلًا: «فكل هذا من باب فعل الخير والتقرب إلى الله، بالإضافة إلى استحباب الصوم يومي الاثنين والخميس، والأيام البيض 13 و14 و15».

وأضاف خلال فيديو بثته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أنه إذا كان هذا الفضل العظيم ثبت لشهر الله المحرم، فهو يثبت أيضًا لباقي الأشهر الحرم من ذي القعدة، وذي الحجة، وشهر الله الفرض رجب.