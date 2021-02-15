رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما هو فضل شهر رجب وحكم الصيام فيه؟.. المفتي يجيب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:30 ص
الصيام
الصيام
أميرة العناني
طباعة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن شهر رجب من الأشهر الحرم، وقد قال رسول الله: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل».

ما هو فضل شهر رجب وحكم الصيام فيه؟

وأضاف خلال فيديو بثته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أنه إذا كان هذا الفضل العظيم ثبت لشهر الله المحرم، فهو يثبت أيضًا لباقي الأشهر الحرم من ذي القعدة، وذي الحجة، وشهر الله الفرض رجب.

وأشار إلى أنه يجوز للإنسان أن يصوم في شهر رجب ما شاء الله له أن يصوم، قائلًا: «فكل هذا من باب فعل الخير والتقرب إلى الله، بالإضافة إلى استحباب الصوم يومي الاثنين والخميس، والأيام البيض 13 و14 و15».

اقرأ ايضا

هل يجوز صيام أول ثلاث أيام من رجب؟


موضوعات متعلقة

«الأبحاث» الأقرب.. 3 سيناريوهات يتوقع إعلانها من «التعليم» بشأن الامتحانات

حسم موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الثلاثاء المقبل

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 15-2-2021 فى مصر

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

الصور

image description

تعيينات جديدة بعدد من كليات جامعة أسيوط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

image description

حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

روسيا تسجل أول اختبار على مستوى العالم للكشف عن سلالة كورونا البريطانية

مصرع 16 إثر انقلاب شاحنة في الهند

شواطئ أجمل في الشتاء

«الصحة العالمية»: اكتشاف انتشار 12 سلالة من «كورونا» فى ووهان عام 2019

أيام زمان

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

حكاية الشيخ طه الفشنى من الطرب للتواشيح الدينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

«الناشرين المصريين» يناقش التعديلات المطلوبة في قانون الملكية الفكرية

أحمد هشام: 3 أفرع جديدة لمكتبة إبهار فى أسيوط والقاهرة والمنصورة (حوار)

جمال حسان: لأن الحب مشاغب فهو حاضر فى عالم الإبداع

وزيرة الثقافة: فن المسرح وسيلة فاعلة لطرح التحديات المعاصرة