الحجرف: مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، ثبات مجلس التعاون ورسوخ كيانه رغم التحديات، مشددًا على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها الحجرف، صباح اليوم الاثنين، في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية بحضور عدد من المشاركين من قيادات المملكة من قطاعات الدولة المختلفة العسكرية والأمنية والمدنية.وقال الحجرف، إن مجلس التعاون كيان راسخ يستند على قاعدة صلبة ويعمل للمستقبل للحفاظ على مكتسبات دوله وشعوبه، مستعرضًا منجزات المسيرة المباركة خلال الأربعة عقود الماضية، كما سلَّط الضوء على أهم المحطات التي شكلت علامة فارقة في المسيرة، ومن بينها قمة السلطان قابوس والشيخ صباح التي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، معتبرًا أنها تشكل انطلاقة جديدة لمجلس التعاون وهو يبدأ العقد الخامس من مسيرته المباركة.وشدد الأمين العام، على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ مستذكرًا الخطوات العملية التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدعم أمنها الجماعي كاتفاقية الدفاع المشترك، والاستراتيجية الدفاعية لدول المجلس، وربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي – مشروع حزام التعاون، وتنفيذ التمارين والتدريبات الثنائية والمشتركة، والموافقة على إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في عام 2023م، وكذلك القرار الصادر في قمة السلطان قابوس والشيخ صباح في الدورة (41) بتغيير مسمى قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة إلى القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.