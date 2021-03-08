«التعليم» تعلن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الثالث الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراء ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب الصف الثالث الإعدادي.الفصل الدراسي الأول:يُعقد امتحان تكميلي للطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول في الحالات التالية:١- إذا تغيب عن امتحان الفصل الدراسي الأول.٢- إذا لم يتمكن من الحصول على نسبة 50% في امتحان الفصل الدراسي الأول.٣- إذا حصل على نسبة 50% فأكثر في الورقة الامتحانية التي أدى فيها الامتحان في الفصل الدراسي الأول، ولم يحصل على 25% فأكثر في مادة.وحددت ميعاد امتحان مادة التربية الدينية طبقًا لجدول كل مديرية تعليمية على حدى.وأعلنت الوزارة، مواعيد الامتحان التكميلي لطلاب الشهادة الإعدادية كالتالي:يُعقد امتحان مادتي اللغة العربية والرياضيات يوم الأحد الموافق ١١ أبريل ٢٠٢١ في مواعيد مختلفة.يُعقد امتحان مواد اللغة الإنجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية يوم الإثنين الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢١ في مواعيد مختلفة.الفصل الدراسي الثاني:- تعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي أوائل شهر يونيو بلجان مراقبة ومؤمنة وكنترولات على مستوى الجمهورية وفق الإجراءات المتبعة.وشددت على مدير المديرية اتخاذ القرارات المناسبة التي بشأنها قبول حالات الاعتذارات القهرية لطلاب الشهادة الإعدادية سواء لطلاب المدارس الرسمية أو المدارس الدولية الذين تخلفوا أو لم يجتازوا الامتحانات التكميلية وسيتم عقد امتحان مجمع على مستوى المديرية لهؤلاء الطلاب كبديل قبل موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني.