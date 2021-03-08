«تعليم بورسعيد»: 100% من طلاب «أولى ثانوي» تمكنوا من دخول المنصة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم الاثنين، عن أن 100% من طلاب الصف الأول الثانوي تمكنوا من دخول المنصة، وأداء امتحان مادتي التاريخ والكيمياء إلكترونيًا.وأشارت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد في بيان لها، إلى أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام 5247 طالب، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، وبلغ عدد الحضور في الفترة الأولى 5235 طالب بنسبة 99.77% وتغيب 12 طالب، والحضور في الفترة الثانية 5236 طالب بنسبة 99.79%، وتغيب 11 طالب.وأكدت المديرية أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان، ولم يجرى رصد أي حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد.