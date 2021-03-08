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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

في عيد المرأة.. السجن 3 سنوات لصحفية تركية

الإثنين 08/مارس/2021 - 01:57 م
الإعلامية التركية
الإعلامية التركية ميسر يلديز
منار أحمد
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يواصل النظام التركي الاضهاد والعنف ضد الصحفيين في تركيا، وفي أحدث سلسلة من أنوع العنف ضد الاعلاميين والصحفين في البلاد، حكم القضاء التركي على مديرة الأخبار التلفزيونية بمؤسسة «أوضا تي في» الإعلامية التركية، ميسر يلديز، بالسجن لمدة 3 سنوات و7 أشهر و10 أيام في المحاكمة التي خضعت لها اليوم الإثنين في العاصمة أنقرة.

وقالت صحيفة صباح التركية، إن المحكمة أصدرت أحكامًا بالحبس بحق ضابط الصف، إردال باران، والصحفي إسماعيل زكي دوكال، اللذان قدما معلومات إلى يلديز. إذ حُكم على يلدز بالسجن لمدة عامين و6 أشهر بتهمة الكشف عن معلومات سرية فيما يتعلق بأمن الدولة أو المنافع السياسية المحلية أو الخارجية للدولة، وحكمًا أخر بالسجن لمدة عام وشهر و10 أيام بسبب تقديم معلومات سرية، وحكم عليه بمجموع أعوام 3 سنوات و7 أشهر و10 أيام. فيما حكمت على دوكيل بالسجن لمدة عام و15 يومًا.

وخضعت الصحفية التركية ميسر يلديز للمحاكمة بسبب مقالتين نشرت إحداهما في 24 ديسمبر 2019 بعنوان «من هؤلاء القادة الأتراك الذين يلتقون بحفتر؟»، والمقالة الثانية بعنوان «أي قائد ذهب إلى ليبيا ومن حل محله».

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