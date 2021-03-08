13 ألف إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجّلت السلطات الصحية في بولندا 13 ألفا و569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و794 ألفا و914 حالة.وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية- على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الإثنين - بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 45 ألفا و285 حالة، عقب تسجيل 126 حالة وفاة جديدة.يذكر أنه تم إعطاء 3 ملايين و951 ألفا و104 جرعات من اللقاحات المضادة للفيروس حتى الآن في مختلف أرجاء بولندا.