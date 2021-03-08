أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل تعديل مراكز قبل نهاية السنة المالية

عكست الأسهم اليابانية الاتجاه لتغلق منخفضة اليوم الإثنين، مع سعي المستثمرين لتعديل مراكزهم قبل نهاية السنة المالية، في حين تأثرت المعنويات بالمخاوف إزاء ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.42% ليغلق على 28743.25 نقطة، بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14% ليسجل 1893.58 نقطة.وقال تاكاشي هيروكي، كبير الخبراء لدى "مونيكس" للأوراق المالية، "يحاول المستثمرون استغلال موجة الصعود الأخيرة لتعديل مراكزهم قبل نهاية السنة المالية في مارس".شهدت الأسهم اليابانية بداية قوية للعام 2021 ولامس نيكي مستوى 30 ألفا للمرة الأولى في 30 عاما الشهر الماضي بفضل التفاؤل حيال بدء التطعيم للوقاية من كورونا والتعافي الاقتصادي.