رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق منخفضة بفعل تعديل مراكز قبل نهاية السنة المالية

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:43 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
طباعة
عكست الأسهم اليابانية الاتجاه لتغلق منخفضة اليوم الإثنين، مع سعي المستثمرين لتعديل مراكزهم قبل نهاية السنة المالية، في حين تأثرت المعنويات بالمخاوف إزاء ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.42% ليغلق على 28743.25 نقطة، بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14% ليسجل 1893.58 نقطة.

وقال تاكاشي هيروكي، كبير الخبراء لدى "مونيكس" للأوراق المالية، "يحاول المستثمرون استغلال موجة الصعود الأخيرة لتعديل مراكزهم قبل نهاية السنة المالية في مارس".

شهدت الأسهم اليابانية بداية قوية للعام 2021 ولامس نيكي مستوى 30 ألفا للمرة الأولى في 30 عاما الشهر الماضي بفضل التفاؤل حيال بدء التطعيم للوقاية من كورونا والتعافي الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الخارجية» تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن عشري حسن في السعودية

«الصحة» تحذّر من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

image description

استخدام أجهزة GPS لحصر مخالفات البناء بدمياط

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

«الشامي».. حكاية عائلة مسلمة توارثت صناعة التوابيت المسيحية

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

الأكثر قراءة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

اليابان تبدأ اليوم تطعيم 14 ألفا من الطواقم الطبية ضد كورونا

الأمير هاري وزوجته ميجان يكشفان انتظارهما «مولودة»

هارى: أشعر فعلًا بأن أبى الأمير تشارلز خذلنى

ميجان ماركل: لم أكن أريد البقاء على قيد الحياة

أيام زمان

حكاية فيلم «آلام السيد المسيح» الذى جسده «علام» بموافقة الأزهر

«خفت من انسحاب مدبولى».. اعترافات حسن مصطفى عن «مدرسة المشاغبين»

«القردة أستاذى الأول فى التمثيل» اعترافات زكى طليمات عن بداياته

كيف أنقذت شادية أنور وجدى فى فيلم «قطر الندى»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

أمسيات شعرية واكتشاف مواهب متنوعة بثقافة البحر الأحمر

معرض مواهب فنون تشكيلية بثقافة القليوبية

مناقشة كتاب «كانت ملكة على مصر» لوينفرد هولمز بثقافة المنوفية

مناقشة «بحثا عن الشعر» لرفعت سلام بثقافة الأقصر