اليابان تحقق فائضا في ميزان الحساب الجاري بقيمة 646.8 مليار ين

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم الاثنين وصول فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال يناير الماضي إلى 8ر646 مليار ين بانخفاض نسبته 3ر2% عن الشهر نفسه من العام الماضي.في الوقت نفسه جاء الفائض المسجل خلال يناير الماضي أقل من التوقعات التي كانت تريليون و6ر229 مليار ين، بعد وصوله خلال ديسمبر الماضي إلى تريليون و6ر165 مليار ين.في الوقت نفسه سجلت اليابان خلال يناير الماضي عجزا في الميزان التجاري بقيمة 1ر130 مليار ين، مقابل فائض قدره 48ر127 مليار ين في ديسمبر الماضي.وسجل ميزان تدفق الاستثمارات في اليابان خلال يناير الماضي عجزا بقيمة 2ر13 مليار ين بعد عجز بقيمة 2ر12 مليار ين خلال الشهر السابق.