امتحان مادتى التاريخ والكيمياء للصف الأول الثانوى.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأداء امتحان مادتي التاريخ الفترة الأولى، والكيمياء بالفترة الثانية، إلكترونيًا على أجهزة التابلت، داخل لجان معقمة بالمدارس؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.