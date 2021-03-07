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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 9.5 مليار دولار صادرات مصر للأسواق الآسيوية

الأحد 07/مارس/2021 - 11:24 م
صادرات مصر للأسواق
صادرات مصر للأسواق الآسيوية
أميرة ممدوح
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واصلت صادرات مصر إلى السوق الآسيوية انتعاشها لتسجل 9.5 مليار دولار خلال أول 11 أشهر من عام 2020 مقابل 9.067 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 489.6 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن الهند تأتى فى المرتبة الأولى بين الأسواق الآسيوية 1.1 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2020، يليها الصين 552.9 مليون دولار، كوريا الجنوبية 386.2 مليون دولار، اليابان 134 مليون دولار، سنغافورة 86.8 مليون دولار، تايوان 38.1 مليون دولار.

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