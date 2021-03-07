«التضامن»: امتحانات أبناء دور الرعاية تتم بشكل مستقر

قال محمود شعبان، مسؤول الطفولة المبكرة بوزارة التضامن إن امتحانات أبناء دور الرعاية بمراحلها المختلفة تتم بشكل مستقر، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، موضحًا أن أكثر من 85٪ من أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية فى مراحل تعليمية مختلفة.أضاف شعبان، لـ«الدستور»، أن الوزارة نجحت فى تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الرعاية على وسائل الحماية والوقاية من العدوى سواء وقت الامتحانات أو غيرها، كما أنه تم توفير منشورات توعوية وتوزيع كتيب دليل الأنشطة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكتيب بروتوكول الصحة العامة والنظافة في ضوء عدوى فيروس كورونا داخل دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم إعداد خطة لتوفير أماكن للعزل حيال ظهور حالات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى المحافظات.