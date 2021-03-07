غدًا.. طلاب أولى ثانوي ينتهون من امتحانات الفصل الدراسي الأول

ينتهي طلاب الصف الأول الثانوي، غدًا الاثنين، آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول، بأداء امتحان مادتي التاريخ الفترة الأولى والكيمياء بالفترة الثانية، الكترونيًا على أجهزة التابلت، داخل لجان معقمة بالمدارس، بسبب انتشار فيروس كورونا.وقررت وزارة التعليم إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.