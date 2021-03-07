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تقارير ومتابعات

بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 لإضافة المواليد الجدد

الأحد 07/مارس/2021 - 11:11 م
مصر الرقمية
مصر الرقمية
حسين العمدة
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 لإضافة المواليد الجدد، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق عن بوابة مصر الرقمية، التى تدعم تسجيل إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتأتى تلك الجهود لتقديم أشكال الدعم والمساندة للمواطنين من محدودى الدخل والأسر الأكثر فقرا فى ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

بوابة مصر الرقمية للتموين 


لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالى جميع الخطوات عن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، ويستطيع المواطنين المصريين من إضافة مواليد عن طريق الموقع الإلكترونى المخصص وهو بوابة مصر الرقمية، التابع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 لإضافة المواليد الجدد

يجب على المواطنين الذين يرغبون فى إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد من هنا.


- ثم يقوم باختيار خدمات التموين.

- بعد ذلك إدخال اسم صاحب البطاقة رباعى.

- ثم اختيار المحافظة التابع لها المواطن.

- بعد ذلك الضغط على ايقونة ضم أفراد الأسرة.

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- ثم اختيار أيقونة المزيد من أفراد الأسرة من الدرجه الاولى، ويتم إظهار البيانات التى قام المواطن بإدخالها، لمراجعتها، وإذا كان المواطن يرغب فى تعديل بعض البيانات، من المتاح بأن يقوم بذلك.

- ثم تظهر بعد ذلك الشروط والأحكام، ويقوم المواطن بالضغط على كلمة موافقة.

- بعد ذلك يضغط المواطن على إرسال الطلب بنجاح، ويوفر الموقع خاصية تتبع الطلب، إذا كان المواطن يريد متابعة الطلب.

- يوفر الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية العديد من خدمات مختلفة للمواطن المصرى، منها إصدار بدل فاقد لبطاقة التموين، وتفعيل بطاقة التموين، وضم أفراد الأسرة.

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