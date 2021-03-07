



لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالى جميع الخطوات عن إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، ويستطيع المواطنين المصريين من إضافة مواليد عن طريق الموقع الإلكترونى المخصص وهو بوابة مصر الرقمية، التابع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

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بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 لإضافة المواليد الجدد

يجب على المواطنين الذين يرغبون فى إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين اتباع الخطوات التالية:

- يقوم المواطن بالدخول على الرابط الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد من هنا .

- ثم يقوم باختيار خدمات التموين.- بعد ذلك إدخال اسم صاحب البطاقة رباعى.- ثم اختيار المحافظة التابع لها المواطن.- بعد ذلك الضغط على ايقونة ضم أفراد الأسرة.