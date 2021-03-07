موعد ليلة الإسراء والمعراج 2021 وحكم الاحتفال بها





ليلة الإسراء والمعراج وينتظر المسلمين تلك الموعد من أجل التقرب إلى الله عز وجل، والتوسل إليه بالدعاء، وتلك الليلة تعد من أقرب الليالى لكافة المسلمين الموجودين فى كل الدول على مستوى العالم، وتمت فيها رحلة النبى محمد (ص)، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

وينتظر المسلمين تلك الموعد من أجل التقرب إلى الله عز وجل، والتوسل إليه بالدعاء، وتلك الليلة تعد من أقرب الليالى لكافة المسلمين الموجودين فى كل الدول على مستوى العالم، وتمت فيها رحلة النبى محمد (ص)، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.

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موعد ليلة الاسراء والمعراج 2021

وتأتى ليلة الاسراء والمعراج هذا العام فى يوم الاربعاء ٢٦ رجب ١٤٤٢ه، الموافق بتاريخ ١٠-٣-٢٠٢١، وحتى فجر الخميس ٢٧ رجب ١٤٤٢ه، الموافق ١١-٣-٢٠٢١، وتلك الليلة صيام بالنسبة للمسلمين، ويقام فيها الصلاة.



وقالت دار الأفتاء المصرية على حكم الصيام فى ليلة الاسراء والمعراج، "هذا فضل الله سبحانه وتعالى أعطاه لنبيه ولا مانع من الصيام، وإن لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يحدث الله لنبينا فضيلة لك أن تحتفل بهذه الفضيلة كما شئت سواء بصدقة أو أخذ المواقف التربوية والوعظية مما حدث بأن تصوم". وتأتى ليلة الاسراء والمعراج هذا العام فى يوم الاربعاء ٢٦ رجب ١٤٤٢ه، الموافق بتاريخ ١٠-٣-٢٠٢١، وحتى فجر الخميس ٢٧ رجب ١٤٤٢ه، الموافق ١١-٣-٢٠٢١، وتلك الليلة صيام بالنسبة للمسلمين، ويقام فيها الصلاة.وقالت دار الأفتاء المصرية على حكم الصيام فى ليلة الاسراء والمعراج، "هذا فضل الله سبحانه وتعالى أعطاه لنبيه ولا مانع من الصيام، وإن لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يحدث الله لنبينا فضيلة لك أن تحتفل بهذه الفضيلة كما شئت سواء بصدقة أو أخذ المواقف التربوية والوعظية مما حدث بأن تصوم".





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حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

وحكم الاحتفال بالاسراء والمعراج فى شهر رجب، قالت دار الأفتاء المصرية "على الرغم من الخلاف الذى وقع بين العلماء فى تحديد وقت ليلة الاسراء والمعراج، إلا أن الاحتفال بهذه الذكرى جائز شرعا، ولا شىء فيه، ويقوم المسلمين فى هذا اليوم بقراءة القرآن والذكر والتذكير".



وأضافت دار الإفتاء المصرية، "تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى من الدين، وإيقاع هذه الأمور في أي وقت من الأوقات ليس هناك ما يمنعه، كما أن الاحتفال بهذه الذكرى فيه تذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزة من معجزاته".

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن موعد ليلة الإسراء والمعراج 2021، وأعلنت دار الافتاء المصرية أن موعد ليلة الاسراء والمعراج ستبدأ من مغرب يوم الاربعاء ٢٦ رجب ١٤٤٢ه، الموافق بتاريخ ١٠-٣-٢٠٢١، وحتى فجر الخميس ٢٧ رجب ١٤٤٢ه، الموافق ١١-٣-٢٠٢١، ويبحث المسلمين فى كافة أنحاء العالم على جوجل على توقيت بداية ليلة الإسراء والمعراج، والتى تكون فى كل عام هجرى.