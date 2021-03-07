رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2021 وحكم الاحتفال بها

الأحد 07/مارس/2021 - 08:46 م
ليلة الإسراء والمعراج
ليلة الإسراء والمعراج
حسين العمدة
طباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن موعد ليلة الإسراء والمعراج 2021، وأعلنت دار الافتاء المصرية أن موعد ليلة الاسراء والمعراج ستبدأ من مغرب يوم الاربعاء ٢٦ رجب ١٤٤٢ه، الموافق بتاريخ ١٠-٣-٢٠٢١، وحتى فجر الخميس ٢٧ رجب ١٤٤٢ه، الموافق ١١-٣-٢٠٢١، ويبحث المسلمين فى كافة أنحاء العالم على جوجل على توقيت بداية ليلة الإسراء والمعراج، والتى تكون فى كل عام هجرى.

ليلة الإسراء والمعراج  

وينتظر المسلمين تلك الموعد من أجل التقرب إلى الله عز وجل، والتوسل إليه بالدعاء، وتلك الليلة تعد من أقرب الليالى لكافة المسلمين الموجودين فى كل الدول على مستوى العالم، وتمت فيها رحلة النبى محمد (ص)، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.


قد يهمك.. كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ


موعد ليلة الاسراء والمعراج 2021


وتأتى ليلة الاسراء والمعراج هذا العام فى يوم الاربعاء ٢٦ رجب ١٤٤٢ه، الموافق بتاريخ ١٠-٣-٢٠٢١، وحتى فجر الخميس ٢٧ رجب ١٤٤٢ه، الموافق ١١-٣-٢٠٢١، وتلك الليلة صيام بالنسبة للمسلمين، ويقام فيها الصلاة.

وقالت دار الأفتاء المصرية على حكم الصيام فى ليلة الاسراء والمعراج، "هذا فضل الله سبحانه وتعالى أعطاه لنبيه ولا مانع من الصيام، وإن لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما يحدث الله لنبينا فضيلة لك أن تحتفل بهذه الفضيلة كما شئت سواء بصدقة أو أخذ المواقف التربوية والوعظية مما حدث بأن تصوم".

قد يهمك.. موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021


حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

وحكم الاحتفال بالاسراء والمعراج فى شهر رجب، قالت دار الأفتاء المصرية "على الرغم من الخلاف الذى وقع بين العلماء فى تحديد وقت ليلة الاسراء والمعراج، إلا أن الاحتفال بهذه الذكرى جائز شرعا، ولا شىء فيه، ويقوم المسلمين فى هذا اليوم بقراءة القرآن والذكر والتذكير".

وأضافت دار الإفتاء المصرية، "تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى من الدين، وإيقاع هذه الأمور في أي وقت من الأوقات ليس هناك ما يمنعه، كما أن الاحتفال بهذه الذكرى فيه تذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزة من معجزاته".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي

16 مصريًا بقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين بالشرق الأوسط

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

الروابط مزيفة.. «التعليم» تكشف موعد نتيجة الأول والثانى الثانوى

الصور

image description

داليا مصطفى فى ضيافة «الدستور» (صور)

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد معمل ومخبز المنتجات الزراعية

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

خاص.. أول تعليق من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب على «ضربة الجزاء»

إصابة الإعلامي التركي الناطق بالعربية معتز مطر بكورونا

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

«الخارجية» تكشف آخر تطورات واقعة مقتل المواطن عشري حسن في السعودية

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

ترددات قنوات نايل سات 2021 الجديدة

تردد قناة بانوراما فود Panorama food 2021

تردد قناة dmc الجديد على النايل سات وسهيل سات

رابط نتيجة المعامل المركزية برقم الجواز

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
ماجد حبته
الرجل رجل.. والمرأة امرأة!
د. منى حلمى
8 مارس يوم المرأة العالمى والعلاقة مع النساء والعلاقة مع الله
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
المزيد

الثقافة

مناقشة «صديقي ماسود» لـ عبدالله السلايمة.. 12 مارس

استمرار الورشة التدريبية «صحافة الفيديو» بقصور الثقافة

مناقشة المجموعة القصصية «أيس كريم» بنادي أدب السويس

عملان لـ إبراهيم عبدالمجيد في معرض الكتاب 2021