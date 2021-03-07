رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات تحديثها

فلقد أكدت الوزارة كافة الأشخاص من ذوي الإعاقة أن يتمكنوا من القيام بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة تسهيلا على المواطنين وذلك عن طريق أتباع التالي:-

1 - الدخول على الرابط الإلكتروني للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي من " هنا ".

2 - اختيار الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول على البطاقة.3 - إدخال البيانات المطلوبة من:-- الرقم القومي مكون من الـ 14 رقما.- العنوان.- رقم الهاتف.- النوع (ذكر / أنثي).4 - اضغط على بحث ليتم ظهور تلك التفاصيل الخاصة بالطلب المقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

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