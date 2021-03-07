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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات تحديثها

الأحد 07/مارس/2021 - 08:40 م
الرقم القومي
الرقم القومي
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رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات تحديثها، تصدر محركات البحث العالمي "جوجل" وذلك بعد بدء المنحة للمواطنين من ذوات الإعاقة بعد صدور قانون رقم 10 لسنة 2018 الذي أقر أحقية الأشخاص من ذوي الإعاقة في الحصول على تلك البطاقة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

بطاقة الخدمات المتكاملة

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستفادة من الحقوق والإمتيازات التي يتم تقديمها بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل الدولة للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الحصول على سيارة مجهزة معفاة من الضرائب.

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الأحد 7-3-2021، رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وخطوات تحديثها من خلال الرابط التالي من "هنا".

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

فلقد أكدت الوزارة كافة الأشخاص من ذوي الإعاقة أن يتمكنوا من القيام بالاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة تسهيلا على المواطنين وذلك عن طريق أتباع التالي:-

1 - الدخول على الرابط الإلكتروني للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الرابط التالي من "هنا".

2 - اختيار الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للحصول على البطاقة.
3 - إدخال البيانات المطلوبة من:-
- الرقم القومي مكون من الـ 14 رقما.
- العنوان.
- رقم الهاتف.
- النوع (ذكر / أنثي).
4 - اضغط على بحث ليتم ظهور تلك التفاصيل الخاصة بالطلب المقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

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شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

1 - الجذام.
2 - الشلل الرباعي.
3 - طيف التوحد.
4 - ذوو القامة.
5 - صغر أو كبر حجم الرأس.
6 - متلازمة الداون.
7 - فقد السمع التام.
8 - فقد البصر التام.
9 - الإعاقات المتعددة.
10 - ضمور في العضلات.
11 - الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي.
12 - تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

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