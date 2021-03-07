يرغب الكثير من المواطنين الذين قدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة في معرفة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، وذلك بالبحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، فقد وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، معرفة النتيجة بدون عناء أو تعب عبر موضوعها الإلكتروني الرسمي.





الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

يمكن للمواطن الذي يريد معرفة نتيجة الكشف الطبي في معاش تكافل وكرامة، يمكنه الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: www.moss.gov.eg ، وعقب الدخول على الموقع، يقوم المواطن يكتابة الرقم القومي الخاص به، إضافة إلى كتابة رقم الاستمارة الخاصة به، ةكافة البيانات المطلوبة منه، ثم النقر على أيقونة البحث.





ومع الانتهاء من إدخال البيانات المتعلقة بالمواطن الذي يريد معرفة نتيجة معاش تكافل وكرامة، يقوم الموقع الرسمي للوزارة بتفعيل رابط ملف pdf حيث يمكن للمواطن الضغط عليه، وذلك من أجل معرفة نتيجة الكشف الطبي معاش تكافل وكرامة، والاطلاع ايضا على كافة الأسماء الذين تم قبولهم في البرنامج.





شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط التي من خلالها يستطيع المواطن الاستفادة من معاش تكافل وكرامة، حيث تتضمن الشروط الآتي: بالنسبة لمعاش تكافل، فيضم الشباب والأطفال وأسر المجندين، وأما فيما يخص الأطفال، ضرورة أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%، ويتضمن المعاش أيضا أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه، وفقا للشروط التي حددتها الوزارة.





وأما بالنسبة لكبار السن: أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما، ويشمل المعاش أيضا الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل، كما يضم المعاش الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة.

مستندات الحصول على معاش تكافل وكرامة

اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الأوراق والمستندات، التي يجب توافرها حتى يحصل المواطن من خلالها على معاش تكافل وكرامة، والتي جاءت كالتالي: صورة من بطاقات الرقم القومي شريطة أن تكون سارية، صورة شهادات الميلاد الخاصة بالأفراد.

وبعد معرفة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، تتضمن الأوراق: صورة من وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، صور لفواتير استهلاك كهرباء، وشهادة من القومسيون الطبي تكون رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50.