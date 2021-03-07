رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

الأحد 07/مارس/2021 - 02:07 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
نعمات مدحت
طباعة
يرغب الكثير من المواطنين الذين قدموا للحصول على معاش تكافل وكرامة في معرفة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، وذلك بالبحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة، خلال هذه الفترة، فقد وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، معرفة النتيجة بدون عناء أو تعب عبر موضوعها الإلكتروني الرسمي.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

يمكن للمواطن الذي يريد معرفة نتيجة الكشف الطبي في معاش تكافل وكرامة، يمكنه الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي: www.moss.gov.eg، وعقب الدخول على الموقع، يقوم المواطن يكتابة الرقم القومي الخاص به، إضافة إلى كتابة رقم الاستمارة الخاصة به، ةكافة البيانات المطلوبة منه، ثم النقر على أيقونة  البحث.

ومع الانتهاء من إدخال البيانات المتعلقة بالمواطن الذي يريد معرفة نتيجة معاش تكافل وكرامة، يقوم الموقع الرسمي للوزارة بتفعيل رابط ملف pdf حيث يمكن للمواطن الضغط عليه، وذلك من أجل معرفة نتيجة الكشف الطبي معاش تكافل وكرامة، والاطلاع ايضا على كافة الأسماء الذين تم قبولهم في البرنامج.

شروط الاستفادة من معاش تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط التي من خلالها يستطيع المواطن الاستفادة من معاش تكافل وكرامة، حيث تتضمن الشروط الآتي: بالنسبة لمعاش تكافل، فيضم الشباب والأطفال وأسر المجندين، وأما فيما يخص الأطفال، ضرورة أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%، ويتضمن المعاش أيضا أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه، وفقا للشروط التي حددتها الوزارة.

وأما بالنسبة لكبار السن: أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما، ويشمل المعاش أيضا الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل، كما يضم المعاش الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة.

مستندات الحصول على معاش تكافل وكرامة

اشترطت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الأوراق والمستندات،  التي يجب توافرها حتى يحصل المواطن من خلالها على معاش تكافل وكرامة، والتي جاءت كالتالي: صورة من بطاقات الرقم القومي شريطة أن تكون سارية، صورة شهادات الميلاد الخاصة بالأفراد.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

وبعد معرفة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، تتضمن الأوراق: صورة من وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر،  صور لفواتير استهلاك كهرباء، وشهادة من القومسيون الطبي تكون رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

11 مخالفة تطيح بإمام وخطيب «الحسين»

حبس السائق المتسبب في حادث طريق الكريمات

الصور

image description

الكشف مجانا على 1451 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

image description

تعليم دمياط: لم نتلق أى شكاوى من امتحان الشهادة الإعدادية

image description

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

image description

جامعة أسيوط: استقبال 28 مريض كورونا للعلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي

image description

عصام سعد يعلن الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بأسيوط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

صورة إقرار ولي الأمر بعدم موافقته على ذهاب الطالب للمدرسة بالترم الثاني

مواعيد فتح الطيران السعودى الدولى واستئناف الرحلات

«زوجته فقدت النطق».. كشف لغز قتل عريس وقطع عضوه الذكري في السلام

إنفوجراف

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

حقيقة وجود تردد لقناة coc القبطية

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

بسبب الأجور.. نقابة طبية بريطانية تحذر من إضرابات العاملين

كيف حظيت المرأة بمكانة كبيرة في فنون مصر القديمة؟

أيام زمان

لماذا رفضت سعاد حسنى العمل مع فريد الأطرش فى «زمان ياحب»؟

«غنت بأكثر من لغة» حكاية لولا صدقى فى السينما

«الأرشيف يشهد».. مسرحية «بودي جارد» تنتصر على الجميع رغم الانتقادات

«النص وعوامل أخرى».. مخرج «الملاحم» يكشف أسباب قبوله تقديم أعماله

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
جيل ورا جيل
عمرو خالد
كيف يكون الذكر وسيلة للإبداع؟
ماجد حبته
ما بعد زيارة الخرطوم
د.أحمد الخميسى
عندما تعيش على أنك مصطفى وأنت إبراهيم!
المزيد

الثقافة

«سياج الأمنية».. معرض فني لـ هشام بركات بجاليري نوت

حفاظًا عليه.. «الدستور» في مهمة إنقاذ عقار تراثي (فيديو وصور)

«النخبة» تصدر ديوان «ما كان.. كيف كان؟» للشاعر خالد الحلِّي

قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي