دمج «الإدارة المحلية» و«الإسكان» في لجنة واحدة بالشيوخ

دمجت لائحة مجلس الشيوخ بين لجنتي الإسكان والإدارة المحلية المنفصلتين بمجلس النواب في لجنة واحدة، وحددت المادة 52 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المقرة أخيرًا لها اختصاصات التعمير الحضرى والريفى، والإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، والمرافق العامة، ومواد البناء، والتخطيط العمرانى وشئون التعمير والمدن الجديدة، والتنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات، والتشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.كما أسندت اللائحة للجنة اختصاصات الإدارة المحلية والمجالس المحلية، وتشريعات الإدارة المحلية، والطيران المدنى والنقل الجوي والنقل البري، والنقل البحرى والنهرى، وقناة السويس، والموانئ والطرق والكباري، والسياسة العامة للدولة فى شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الطيران المدنى والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.فيما يعقد مجلس الشيوخ غدًا الاثنين جلسة لتشكيل لجانه النوعية.