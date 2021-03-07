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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيع أكثر من نصف تذاكر حفل ماجدة الرومى فى «قصر القبة»

الأحد 07/مارس/2021 - 02:03 م
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
أمير محمد خالد
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تفتتح المطربة اللبنانية ماجدة الرومي أول حفلات قصر القبة يوم الجمعة 2 أبريل، حيث أعلنت ذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستقدم باقة مختلفة ومميزة من أغانيها بمشاركة الموسيقار نادر عباسي.

وتم طرح تذاكر الحفل على أحد مواقع حجز التذاكر الشهيرة أونلاين، والمفاجأة كانت في أسعار تذاكر الحفل، حيث تم طرحها في 4 فئات، هي "الأولى" 1500 جنيه، و"الثانية" 2500 جنيه، و"الثالثة" 3500 جنيه، و"الرابعة" 5000 جنيه.

وبالرغم من أن الحفل ما زال أمامه فترة، إلا أن أكثر من نصف التذاكر تم حجزها من قبل عشاق النجمة اللبنانية في مصر.

يشار إلى أن ماجدة الرومي قدمت عام 2019 آخر حفلاتها في مصر، وكان ضمن حملة خيرية لصالح القرى الفقيرة في مصر، حيث ذهب العائد المادي الخاص بالحفل إلى عدد من الأعمال الخيرية، وهو الحفل الذي أعربت خلاله عن سعادتها دائمًا بالتواجد في مصر "التي تعتبر بمثابة حضن الأم الذي يحتضن العرب جميعا، وأنها عاهدت الله على العمل الإنساني، وأن تكون صوت من لا صوت له".

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