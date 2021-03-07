قوة دفاع البحرين تشارك في التمرين الجوي المشترك علم الصحراء 6

تشارك قوة دفاع البحرين متمثلة في سلاح الجو الملكي البحريني في التمرين الجوي المشترك "علم الصحراء 6" الذي تشهده قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال شهر مارس الجاري.ويشارك في التمرين الجوي المشترك، عدد من القوات الجوية التابعة للدول الشقيقة، وهي القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، والقوات الجوية الملكية السعودية، وعدد من القوات الجوية التابعة للدول الصديقة، وهي القوات الجوية الأمريكية، والقوات الجوية الفرنسية، والقوات الجوية الهندية، وسلاح الجو الكوري الجنوبي.