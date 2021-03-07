7 اختصاصات للجنة «الشئون الخارجية والعربية والإفريقية» بمجلس الشيوخ

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تشكيل لجنة واحدة تضم في تشكيلها اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، فيما يوجد بمجلس النواب 3 لجان منفصلين لذات الغرض.وقد نصت المادة 48 من نص اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ التى أقرها مجلس النواب وأصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على "أن هذه اللجنة تختص بالنظر فيما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية، وبحث معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة".وتضمنت الاختصاصات أيضا، "دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للدولة، وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى، والمشاركة في المؤتمرات الدولية وبحث العلاقات الدولية، والنظر في التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى، وبحث شئون المصريين المقيمين فى الخارج،وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج".ويعقد مجلس الشيوخ غدًا الإثنين، جلسة لتشكيل 14 لجنة نوعية، ووفقًا لنص لائحة المجلس يجب أن يشترك العضو في إحداها.