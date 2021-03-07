مستعينًا بـ«المسيح».. البابا تواضروس يوجه نصيحة للأساقفة الجدد

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن رسالة الأسقف يجب أن تكون دائما الأبوة لشعبهم كمثال السيد المسيح الذي جسد مثال الأبوة للبشريةوأضاف البابا في كلمته بقداس سيامة الأساقفة الجدد، الذي أقيم اليوم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدراية الجديد قائلًا "أهم صفة يجب أن يتصف بها الأب الأسقف أن مدبرا، حيث يحيا حياة التدبير في كل خدمة".وتابع "أيضا هناك سمة هامة من الضروري أن يتصف بها الأسقف هى الأبوة المتضعة أي يجب أن يتحلى الأب الأسقف بالتواضع كمثال السيد المسيح الذي غسل أرجل تلاميذه هكذا يجب ان يكون الأسقف ايضا"ووضعت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية اللمسات الأخيرة استعدادًا لرسامة الأساقفة الجدد حيث تم تعقيم الكاتدرائية من الداخل ووضع أشرطة لاصقة على كل مقعد لتفصل بين الحضور أثناء القداس تجليس ورسامة الأساقفة الجدد.ويتمم البابا تواضروس خلال طقس الرسامات تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل.كما يتمم بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.