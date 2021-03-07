البريد يبدأ صرف الدفعة الأخيرة لمنحة العمالة غير المنتظمة

مواعيد صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة

لجان لمتابعة عمليات صرف المنحة

مليار جنيه لصرف الدفعة الرابعة لمنحة العمالة غير المنتظمة







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وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.



وقالت وزارة المالية إن إجمالي المبالغ التي تم توجيهها إلى المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة تخطت 5.3 مليار جنيه منذ بداية الجائحة وحتى الآن؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج، من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.وقالت وزارة المالية إن إجمالي المبالغ التي تم توجيهها إلى المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة تخطت 5.3 مليار جنيه منذ بداية الجائحة وحتى الآن؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها السياحة، والغزل والنسيج، من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

بدأت هيئة البريد المصري، اليوم الأحد، صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة التي تقدر بـ500 جنيه من نحو 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بعد تحويل وزارة المالية المبالغ المستحقة والتي تقدر بنحو مليار جنيه لبدء عمليات الصرف.وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لبدء عمليات الصرف والتي تتم وفق ثلاث شرائح، وتم توفير جميع المطهرات وتعقيم المكاتب حفاظا على أرواح العاملين بالهيئة والمواطنين، مع التأكيد على تطبيق المسافات الآمنة أثناء عمليات الصرف، وعدم السماح للمستفيدين بدخول المكاتب دون الكمامات، موضحا أن صرف المنحة سيتوفر عبر كروت "ايزي باي" من جميع ماكينات ATM لهيئة البريد والبنوك المشاركة في صرف المنحة التي تم منحها للمستفيدين مجانا خلال صرف الدفعات السابقة.وشكلت الهيئة لجان متابعة وغرف عمليات مركزية على مستوى الجمهورية لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية ومتابعة أي تكدسات أو شكاوى من الممكن أن تحدث وتتيح الهيئة لاي مستفيد من المنحة الحصول عليها عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلي نحو 4200 آلاف مكتب بريد ويمكن صرف المنحة عبر بطاقة ميزة البريد المصري التي وزعتها الهيئة على المستفيدين والتي تتيح لهم صرف المنحة من أي ماكينات صرف آلي على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بطاقة ايزي باي التي تم توزيعها في المرحلة الأولى.وتناشد الهيئة القومية للبريد جميع المستفيدين من المنحة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى "سارية" لكل مستفيد.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يتم إرسال رسالة نصية للمستفيد بموعد الصرف والمكان وفق جدول زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارات المالية والتخطيط والقوى العاملة والمحليات للتيسير على العمالة غير المنتظمة في عمليات الصرف، موضحا أن هذه المنحة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة كورونا، وسيتم بدءًا من غدٍ الأحد صرف الدفعة الرابعة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التي تقدر بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ويبلغ عدد المستفيدين من صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة نحو 1.7 مليون عامل.