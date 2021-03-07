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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية وخدمات المرور الـ «أونلاين»

الأحد 07/مارس/2021 - 11:45 ص
خدمات وزارة الداخلية
خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية
حسام محفوظ
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مازال البحث مستمرًا عبر محرك البحث العالمي جوجل حول بوابة الحكومة المصرية.. خدمات نيابات المرور الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية للاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيا "اونلاين" لمنع تكدس أمام مكاتب المرور للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم خلال الأشهر الماضية والذي لم يكتشف العلماء له لقاح له حتى الآن.

وحرصت وزارة الداخلية على تطوير بوابتها الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" ومواصلة تفعيل الحسابات الرسمية للوزارة على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ليتم من خلالها نشر الخدمات الإخبارية والخدمية.

خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية

يأتي ذلك إنفاذًا لثوابت الإستراتيجية الأمنية المعاصرة والتى يأتى ضمن أولوياتها التحول الرقمى وميكنة الخدمات الأمنية بما يسهم فى التيسير على المواطنين وإثراء آفاق التطوير والتحديث.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين إمكانية المتابعة والاستفادة من مختلف الخدمات إلكترونيًا من خلال التطبيق الرسمى للوزارة وذلك للتيسير والتسهيل عليهم، ومن أبرز تلك الخدمات (الخدمات المرورية – الأحوال المدنية – الأدلة الجنائية – الجوازات – تصاريح العمل – المفقودين – خدمات الحجاج).

و لمتابعة الموقع الرسمى لوزارة الداخلية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المُقدمة (من خلال الرابط التالى): من هنا

لمتابعة صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى (من خلال الروابط التالية):
فيس بوك

تويتر: من هنا

إنستجرام: من هنا

يوتيوب: من هنا 


لتحميل تطبيق وزارة الداخلية من خلال المتاجر الإلكترونية: (Google play – Apple Store)
Google play:
https:play.google.comstoreappsdetails

Apple store:
https:apps.apple.comusappوزارة-الداخلية-المصريةid1459563811?ls=1
ويمكن للمواطنين إنجاز كافة الخدمات المرورية إلكترونيا من خلال بوابة الحكومة المصرية وهى:-
خدمات مخالفات رخص السيارات
 
خدمات الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة

متابعة الطلبات المقدمة لاستخراج رخص السيارات

الدفع الإلكتروني

تقديم التظلمات الواقعة من لمخالفات المرور

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