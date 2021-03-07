تصدر موقع تسجيل لقاح كورونا بمصر، محركات البحث خلال الساعات الماضية، منذ بدء حملة التطعيم للقاح كورونا، في شهر مارس الجاري، حيث يتوافد المواطنين بشكل كبير على التسجيل على الموقع، حيث يقبل على ما يزيد عن 5 مليون يوميا، إلا أنه غير مسموح بالتسجيل لما هو دون الـ 18 عامًا، من جانبها، أكدت الشركة المنتجة للقاح إنه فعال بنسبة 79 % ضد فيروس كورونا المستجد.





وعلى الجانب الآخر، قامت الوزارة باستثناء عدد من المواطنين من عدم الحصول على التطعيم، كما أنها أولت اهتمامًا بعدد من فئات الشعب بالتطعيم.





"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة خطوات التسجيل في الموقع، والفئات المنوعة من التطعيم والفئات الأولى بالتطعيم.

موقع تسجيل لقاح فيروس كورونا بمصر

يمكن للمواطن الذي يرغب في التسجيل للحصول على لقاح كورونا المستجد في مصر، الدخول عبر موقع وزارة الصحة المصرية الرسمي لحجز لقاح عبر الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg





خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا

وعقب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني، الذي خصصته وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا، يقوم المواطن بكتابة بياناته من الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، وإدخال وسيلة التواصل: رقم التليفون والبريد الإلكتروني.





إضافة إلى كتابة العنوان بالتفصيل، وذلك لتحديد المستشفى التابعة لوزارة الصحة والأقرب لمحل سكن المواطن الذي يرغب في الحصول على اللقاح، كما حددت وزارة الصحة المصرية، وسيلة أخرى، للتسجيل في لقاح كورونا، وهو الخط الساخن ٢١٧، بينما خصصت الوزارة أيضا، خط ساخن وهو: 15335 للرد على استفسارات المواطنين بشأن حجز لقاح فيروس كورونا في المحافظات.





الفئات الأولى بتطعيم لقاح كورونا

أولت وزارة الصحة، اهتمامًا بفئات معينة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أكدت أن الفئات الأولى المستحقة للتطعيم، هم: الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة.





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الفئات الممنوعة من الحصول على لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة، عدد من الفئات بعدم حصولها على لقاح كورونا، وهي: الأطفال من هم أقل من 18 أو 16 سنة، والأفراد الذين يعانوا من قبل من حالات تحسس شديدة، "المصابون بالحساسية"، والحوامل والمرضعات إلا بوضع الجنين بفترة، المسافرون الدوليون الذين لا يندرجون ضمن الفئات ذات الأولوية، الأشخاص المصابون بنقص المناعة، الأشخاص المصابون الحاليون أو المتعافون من كورونا، هذه هي الفئات الـ 6 الممنوعة من تطعيم الفيروس.