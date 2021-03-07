وصلت 29 جنيهًا.. أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن المحلية في المزارع سجلت نحو 25 جنيها للكيلو تطرح في الأسواق المحلية بسعر 27 إلى 29 جنيهًا، نتيجة ارتفاع التكلفة الإنتاجية، حيث وصل سعر الأعلاف للتسمين والتربية إلى 8100 جنيه للطن، والتي تمثل نسبة 70% من التكلفة الإجمالية بجانب ارتفاع أسعار الكتكوت إلى 12 جنيهًا، فضلًا عن الدخول إلى الدورة الإنتاجية الجديدة قبل شهر رمضان لتغطية معدلات الاستهلاك المتزايدة، بالإضافة إلى تعويض أصحاب المزارع والمتضررين خلال الثلاث دورات إنتاجية سابقة عن خسائرهم بسبب زيادة النفوق والأمراض والأوبئة.وأضاف السيد في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه رغم ارتفاع أسعار الأعلاف إلى 8100 جنيه للطن، والذي يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، مرجعًا الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة وقف التصدير للذرة الصفراء التي تستخدم في صناعة الأعلاف ومستلزمات الإنتاج من دولة الأرجنتين لمدة 3 أشهر تتسبب في قلة الإنتاج والمعروض، الأمر الذي أدى إلى رفع الأسعار.