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الأحد 07 مارس 2021 الموافق 23 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قائمة مسلسلات رمضان الكوميدية 2021 وعدد حلقاتها

الأحد 07/مارس/2021 - 01:32 م
مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان
محمد قدري
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يبحث الكثير من متابعي الدراما الرمضانية عن قائمة مسلسلات رمضان الكوميدية 2021، عبر مواقع الإنترنت المختلفة لمعرفة المحتوى المقدم خلال الشهر الكريم وأبطال تلك الأعمال المختلفة حيث يعد الموسم الرمضاني هو الموسم الأول والأضخم خلال العام، ونقدم خلال هذا التقرير شرحا للأعمال التي تقدم كوميديا درامية خلال رمضان.

قائمة مسلسلات رمضان الكوميدية 2021

نقدم خلال هذا التقرير قائمة مسلسلات رمضان الكوميدية 2021 حيث تتواجد مجموعة من المسلسلات بالإضافة إلى الوجبة الضخمة من الأعمال التراجيدية والتاريخية والصعيدية، ولكن بالنظر للكوميديا سجد أن الفنان على ربيع يتصدر القائمة في موقعه كل عام حيث تناسب مسلسلات إلى حد كبير معظم الفئات العمرية المختلفة وخاصة الأطفال الذين يعتبرون جمهورا كبيرا من خلال مسلسله الجديد "أحسن أب" من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي حيث يقدم هذه المرة دور أب والعلاقة بين الآباء والأابناء كما يتواجد الفنان سامي مغاوري في العمل ليتم التطرق إلى 3 أجيال مختلفة ويتواجد في العمل عدد آخر من النجوم منهم أحمد فتحي وجار التعاقد مع عدد آخر من النجوم بقيادة المخرج معتز التوني ومن تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي.

وتتواجد النجمة دنيا سمير غانم بمسلسلها الجديد "المدينة" والذي يعد عملا كوميديا غنائيا استعراضيا مع كلا من المنتج والمخرج الشاب هشام جمال ومن تأليف عمرو وهبة الذي يشارك في العمل بالإضافة إلى شيماء سيف عدد كبير من النجوم المشاركين في العمل ومن المقرر تقديمه عبر 15 حلقة فقط.

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ويتواجد النجم الكبير يحيى الفخراني بمسلسلها الاجتماعي الجديد "نجيب زاهي زركش" ولكنه ذو صبغة كوميدية بمشاركة عدد كبير من الفنانين الشباب منهم إسلام إبراهيم ورامز أمير بالإضافة إلى أنوشكا وهالة فاخر ومن تأليف عبد الرحيم كمال من إخراج شادي الفخراني.

ويصور الفنان مصطفى قمر حاليا مسلسله الجديد "فارس بلا جواز" للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم من خلال مجموعة من القصص المختلفة بصبغة كوميدية من خلال مواقف مختلفة أثناء الزواج ومحاولته الهروب من هذه المواقف.

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